Primo squillo di mercato per la Torres: arriva Zambataro dal Lecco

Un'altra freccia per Alfonso Greco: ecco chi è il 25enne che arriva dalla Serie B

Di: Redazione Sardegna Live

La Torres piazza il primo colpo del marcato: arriva dal Lecco, a titolo definitivo, Eyob Zambataro. Etiope classe '98, il 25enne è stato grande protagonista l'anno scorso proprio col Lecco, quando i lombardi ottennero la promozione in Serie B.

Quest'anno in serie cadetta ha avuto poco spazio, così la Torres, dopo la cessione in prestito di Pelamatti, ha subito approfittato dell'occasione assicurandosi un esterno di gamba e qualità, che se in condizione potrà mettere in difficoltà Alfonso Greco nella scelta degli 11.

Per Zambataro 90 presenze complessive in terza serie con le maglie di Padova, Ravenna, Monopoli e appunto Lecco. Per lui la maglia numero 72.