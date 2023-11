Basket: Dinamo ingaggia Smith, infortunio grave per Diop

La Dinamo ha ingaggiato il centro statunitense Taylor Smith, dopo che l'infortunio a Ousmane Diop è risultato essere una lesione al menisco

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo ha ingaggiato il centro statunitense Taylor Smith , che arriverà a Sassari appena espletate tutte le pratiche burocratiche, dopo che l'infortunio a Ousmane Diop si è rivelato più grave del previsto, risultando trattarsi di una lesione al menisco . Lo comunica la società biancoblu che per Diop precisa: " A seguito degli esami strumentali effettuati oggi, all'atleta Ousmane Diop è stata riscontrata una lesione al menisco. Il giocatore si sottoporrà a intervento chirurgico e inizierà subito il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero saranno valutati post operazione dallo staff medico e fisioterapico ”.

Smith, 32 anni, ha giocato lo scorso anno a Verona , prima di fermarsi anche lui a causa di un infortunio. È un pivot molto atletico, di quasi 2 metri per 100 chili, eccellente difensore e stoppatore. Lo scorso anno in A viaggiava a 11,2 punti a partita con oltre 7 rimbalzi il 66% da 2p, 1 stoppata, 1,5 recuperi e 2 assist di media.

" Sappiamo dell'importanza del momento, sappiamo quanto conti lavorare e recuperare il tempo perso ma non ottenere cogliere impreparati e dopo aver saputo della diagnosi di Diop ci siamo mossi immediatamente per coprirci in un ruolo fondamentale", spiega il direttore generale della Dinamo , Federico Pasquani. " Smith è giocatore esperto, che ha dimostrato di poter essere un'addizione inseribile immediatamente nel nostro sistema ", concludono.