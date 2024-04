Basket, Dinamo. Coach Markovic: "Molto arrabbiato e molto deluso"

La sconfitta di domenica potrebbe rappresentare la fine delle chance della Dinamo Sassari di accedere ai playoff scudetto

Di: Redazione Sardegna Live

La sconfitta interna di domenica potrebbe rappresentare la fine delle chance della Dinamo Banco di Sardegna Sassari di accedere ai playoff scudetto , e nel quartier generale biancoblu il coach Nenad Markovic è durissimo , il modo in cui i sassaresi hanno perso molti dubbi al tecnico anche in vista della trasferta di domenica 28 aprile alle 18:15 a Scafati: " Abbiamo guardato Varese giocare, sembrava che nessuno avesse obiettivi ".

" Dipende dalle motivazioni dei giocatori - riflette l'allenatore - sapevamo di avere qualche possibilità anche dopo aver perso con Pesaro e Napoli, ma dopo il match con Varese non so descrivere le motivazioni di ognuno ". Un'analisi molto severa, nonostante la matematica dica che ancora l'ottavo posto è possibile. " È stata sicuramente una settimana di lavoro interessante, ora sarà bello vedere se in campo ci sarà una reazione ", afferma Markovic, secondo cui " se non arrivi mentalmente pronto a giocare la partita non vinci con nessuno ". Per esempio, rimarca, " se guardiamo le partite con Bologna e Brescia e guardiamo la differenza di intensità con quelle di Pesaro e Varese, sembra un'altra squadra ", accusa, senza nascondere di essere " molto arrabbiato e molto deluso ".

Per farlo ricredere, domenica con Scafati " si dovrà partire dalla difesa e dal ritmo ", auspica il coach. Ai giocatori il compito di tenere aperta la stagione di una squadra che, dopo un avvio complicato dai tanti infortuni, in marzo sembrava aver imboccato la strada giusta.