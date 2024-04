Basket: la Klass Coral Alghero vola in semifinale In Divisione Regionale 1

La formazione algherese affronterà il San Salvatore

Di: Redazione Sardegna Live

Grande traguardo raggiunto dalla Klass Coral Alghero: semifinale dei play-off di Divisione Regionale 1 dopo aver avuto la meglio nella sfida dei Quarti contro l’Atletico Cagliari. Nella decisiva gara-3 la squadra di coach Longano ha vinto con il risultato di 56-61.

Una partita combattuta, come previsto, e nella quale è stato fondamentale l’apporto di tutti, compresi i più giovani. Dopo aver chiuso il primo quarto in svantaggio, Musso e compagni hanno messo la freccia nel secondo parziale, provando l’allungo al rientro dall’intervallo. Nell’ultimo quarto il tentativo da parte dei cagliaritani di riaprire gara e discorso qualificazione. Bravi però gli algheresi a mantenere la lucidità necessaria per portare a casa vittoria e pass per la semifinale.

Questa domenica, 28 aprile, è in programma gara-1 sul campo del San Salvatore Selargius poi ai primi di maggio ci sarà gara-2 a Olmedo, sul parquet di casa della Coral. In caso di parità dopo i due incontri si andrà a gara-3 da disputare nuovamente a Selargius. Nella stagione regolare il San Salvatore ha vinto entrambi gli incontri, anche se al ritorno la formazione algherese si era presentata in formazione rimaneggiata.

Intanto prosegue anche il percorso di crescita dell’Under 19. Nella terza giornata della fase a orologio, i giovani della Coral hanno vinto sul campo della Demones Ozieri, squadra che nella fase regolare aveva vinto entrambi i confronti. Una vittoria che alla luce dei precedenti confronti, dunque, assume più valore e lascia ben sperare per il futuro.