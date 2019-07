Maoddi (FdI): "Le istituzioni sostengano le imprese della HAC di pallamano in Serie A"

"Anche Nuoro ha la sua Dinamo"

Di: Redazione Sardegna Live

L'esponente nuorese di Fratelli d'Italia Daniele Maoddi scende in campo per sostenere la causa dell'Hac, la squadra di pallamano cittadina. "Anche Nuoro ha la sua Dinamo - spiega Maoddi -. E' la Hac di pallamano femminile che ormai da anni regala emozioni e soddisfazioni e che ora è stata ripescata per la serie A1".

"Il risultato ottenuto dalle ragazze della pallamano costituisce un orgoglio per la città di Nuoro e per l'intera Barbagia - prosegue -. Dopo il Cagliari, nel calcio, e la Dinamo, nel basket, ora c'è anche la Hac che rappresenterà la nostra terra nella massima serie. Un risultato frutto di tanti sacrifici e di un impegno e di una passione costanti che negli anni si sono riversati in maniera positiva sulla vita e sulla crescita di tanti ragazzi e ragazze di Nuoro e del territorio".

La Hac - prosegue la nota -, come tante altre palestre e società sportive che operano in città, costituisce un fulgido esempio positivo di socialità e di valori da salvaguardare e valorizzare. In questo momento la società, che si mantiene da sola e va avanti con le proprie forze, ha ora necessità del massimo sostegno del territorio ad iniziare dalle istituzioni. In particolare la Hac ha necessità di recuperare con urgenza risorse che la aiutino ad affrontare i costi delle trasferte. Finora la squadra usufruisce di un contributo della Regione, importante e utile ma il relativo decreto arriva in autunno inoltrato alcuni mesi dopo l'inizio del campionato".

"Sarebbe auspicabile - e in tal senso mi attiverò - un'anticipazione del decreto in modo da consentire alla società di programmare i costi e le risorse - evidenzia Maoddi - inoltre oggi è più che mai necessario che il Comune di Nuoro e la Provincia diventino partners ufficiali di questa grande impresa sportiva che è un successo di tutta la città. Anche da un punto di vista imprenditoriale un campionato di serie A è una grande opportunità per il territorio e per quegli imprenditori nuoresi e sardi che decidessero di scommetterci attraverso una sponsorizzazione o partnership: ben 29 squadre potrebbero arrivare nel corso dell'anno a Nuoro mentre le trasferte della Hac potrebbero diventare un formidabile veicolo di diffusione per alcuni nostri prodotti tipici, penso all'agroalimentare, al dolciario ma non solo. Una squadra di Nuoro in serie A è grande motivo di orgoglio - conclude Maoddi - doveroso sostenere, attraverso una rete istituzionale e della società civile, il sogno di queste fantastiche ragazze".