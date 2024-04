“Stragi del sabato sera”: ritirate 5 patenti per assunzione droga e alcol a Nuoro

In tutto il week end sono stati decurtati complessivamente 85 punti patente e sono state elevate 13 infrazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 4 a uomini di età compresa tra i 27 e i 60 anni e 1 a donna di circa 27 anni. Per un soggetto è stata riscontrata la positività e l’alterazione psico-fisica dovuta anche all’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono questi i dati dell’attività della Sezione Polizia Stradale di Nuoro e dei dipendenti Distaccamenti, volta alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebrezza alcolica, nonché alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle altre norme del codice della strada.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, unitamente a personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Nuoro, è stato effettuato un servizio straordinario per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, nel territorio della Provincia di Nuoro. In tutto il week end sono stati decurtati complessivamente 85 punti patente e sono state elevate complessivamente 13 infrazioni.

Il servizio ha visto la presenza sul territorio di due pattuglie della Polizia Stradale, di una Volante e di un Ufficio Mobile con a bordo il Sanitario della Polizia di Stato:

E’ sempre il caso di rammentare che l’obiettivo dei servizi di pattugliamento svolti quotidianamente è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.