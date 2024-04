Allarme Ortopedia a Nuoro, Soddu scrive a Bartolazzi

Il sindaco scrive all'assessore alla Sanità: "Situazione insostenibile, indegna di un paese civile"

Di: Redazione Sardegna Live

Da alcune settimane i pazienti dell'Ortopedia del San Francesco di Nuoro vengono dirottati in altri ospedali dell'Isola anche per gli interventi più banali a causa della paralisi del reparto. La carenza di medici è diventata cronica e i pochi professionisti rimasti non riescono a far fronte agli accessi.

I pazienti che si rivolgono al nosocomio barbaricino non arrivano solo dal Nuorese, ma anche dal Goceano e dall'Ogliastra. Una situazione non più sostenibile che ha spinto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu a scrivere al neo assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, affinché il caso venga preso in mano una volta per tutte.

"Sono consapevole che non tutto si possa risolvere dall'oggi al domani - si legge nella lettera firmata dal primo cittadino - ma sarebbe importante che almeno si inizi a dare risposte concrete a un territorio che da troppo tempo le attende".

"Il reparto di Ortopedia - chiarisce Soddu - non è che la punta dell'iceberg. La situazione in generale è disastrosa e non degna di un paese civile. Qui il diritto alla salute dei cittadini viene giornalmente calpestato a causa della carenza di organico. Tutti gli allarmi e gli appelli lanciati negli ultimi anni da parte di noi amministratori, associazioni e personale dell'ospedale, sono sistematicamente caduti nel vuoto e ora la misura è colma".

"Stanco di promesse e rassicurazioni su un futuro roseo che non arriva", il sindaco sollecita risposte sottolineando che "i problemi che attanagliano la sanità non sono il frutto di un destino ineluttabile, ma il risultato di quella che finora è stata la mancanza di volontà politica nel volerli risolvere".