Dinamo Banco di Sardegna: aggregato Domenico Marzaioli

Il play-guardia campano si unisce al gruppo di coach Esposito per l'ultima parte di preparazione precampionato

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Domenico Marzaioli sarà aggregato alla Dinamo Banco di Sardegna di coach Vincenzo Esposito per l’ultima parte di preparazione precampionato. A darne notizia è la stessa Società del presidente Stefano Sardara.

Play-guardia, classe 1991, 186 centimetri per 82 chilogrammi, attualmente è in forze alla Fotodinamico Cagliari Pirates Academia Basket. Prodotto delle giovanili dell'Artus basket Maddaloni, ha debuttato in prima squadra a 16 anni. Nell'estate del 2009 passa alla JuveCaserta: dopo aver disputato il campionato juniores, esordisce in prima squadra.

Nella stagione 2011-12 gioca una parte di stagione a Giugliano nella DNB firmando 13 presenze per poi tornare alla JuveCaserta dove si ritaglia uno spazio importante. Nella stagione 2014-15 disputa il campionato di A2 Gold in maglia Pallacanestro Biella, con la quale partecipa anche all’ Eurochallenge.

Nell'estate del 2015 passa all'Enel Brindisi con cui gioca anche l’Eurocup. Nella stagione 2016-2017 passa alla formazione Cuore Napoli Basket, con la quale vince le Final Eight di Coppa Italia di serie B e raggiunge la promozione in A2 battendo in finale Bergamo.