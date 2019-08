Ecco la Dinamo 2019-2020

Prima uscita ufficiale al Geovillage per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco

Di: Antonio Caria

La Dinamo Banco di Sardegna 2019-20 si presenta ufficialmente a stampa e tifosi. Oggi i ragazzi di coach Pozzecco, da ieri al Geovillage Sport & Wellness Resort di Olbia per la seconda parte di ritiro, hanno incontrato in esclusiva questa mattina i giornalisti di carta stampata e televisioni per il tradizionale “Welcome Day” nel dehors a bordo piscina.

Assente giusitificato Stefano Gentile, vittima di un attacco influenzale. “L’anno scorso abbiamo provato insieme allo staff ad andare in una certa direzione, cercando di dare più spazio ai giocatori che stavano meno in campo. Questi giocatori erano prevalentemente italiani, quest’anno abbiamo proseguito semplicemente il lavoro iniziato”, ha dichiarato in apertura Poz.

I suoi due assistenti, Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, hanno raccontato po’ il dietro le quinte della costruzione della nuova squadra: “Quando si prendono i giocatori la prima cosa da fare è conoscerli di persona, il nostro obiettivo era quello di trovare giocatori esperti che potessero essere funzionali alla nostra idea di gioco.Ci darà il vantaggio di far integrare tutti i nuovi nei sistemi e nel nostro modo di giocare”.

Jack Devecchi, alla quattordicesima stagione biancoblu, ha sottolineato il fatto che “Ripartire con una base solida è fondamentale, sarà un aiuto in più ripartire con un roster compatto e più italiano. Sono contento di questa scelta societaria perché son dell’idea che aiuti a fare gruppo più in fretta soprattutto quando si gioca due volte a settimana e inevitabilmente ci si allena di meno. Proveremo a ripeterci su tutti i fronti provando a far meglio della passata stagione”.

Il fiorentino doc Lorenzo Bucarelli, dopo le due annate da capitano alla Cagliari Dinamo Academy, torna a Sassari in pianta stabile: “Per me è un’enorme possibilità, occasioni del genere vanno colte al volo, farò il massimo per sfruttarla al meglio”.

“Mi piacciono le responsabilità, dovrò trasformare la pressione in energia e positività, i compagni sono certo che mi daranno una mano”, così Marco Spissu.

Tra i confermati della passata stagione Daniele Magro: “Sono rimasto qui perché mi son trovato bene e non c’erano motivi per dover lasciare tutto quello che c’è di bello in quest’Isola”. Dwayne Evans è uno dei volti nuovi del Banco: “Non ho preferenze sul mio ruolo, sono un giocatore versatile, cercherò il modo migliore per essere d’aiuto alla squadra”.

“Voglio subito un altro trofeo, son felice di essere rimasto in Sardegna. Spero che questo buon inizio ci porti a far meglio della passata stagione” ha aggiunto Achille Polonara, alla terza stagione in biancoblu.

Primo tra gli stranieri a firmare per la nuova stagione il centro croato Miro Bilan che già conosceva coach Pozzecco: “Mi ricordo del coach ai tempi del Cedevita, lui era il nostro assistente e devo ammetterlo, era abbastanza selvaggio come allenatore”.

Terzo anno in biancoblu anche per Dyshawn Pierre: “Ho deciso di rifirmare con carica e voglia perché qui sto veramente bene”. Aggregato al gruppo per la preparazione Marco Maganza: “Conoscevo già Achille da tempo perché abbiamo giocato insieme anche in Nazionale, sto cercando giorno dopo giorno di apprendere più cose possibili da un giocatore come lui”.

Michele Vitali reduce dalla stagione ad Andorra ha dichiarato: “Riposo, alimentazione, reintegrazione. Sono queste le piccole cose che poi aiutano sul campo”.

“Qui in Sardegna ho sempre trovato un grande ambiente familiare con i tifosi che sostenevano sempre la squadra. Son sempre rimasto impressionato dall’esterno, ora sono contento di farne parte”, questo il pensiero di Curtis Jerrells.

In chiusura sono stati presentati i tre giovanissimi del settore giovanile aggregati alla prima squadra in questo ritiro 2019: Marco Antonio Re, Christian Martis e Luca Sanna.