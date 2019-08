La Dinamo aggrega Paulius Sorokas

Il lituano, classe 1992, sarà agli ordini di coach Pozzecco per per l’ultima parte della preparazione precampionato

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato che il lituano Paulius Sorokas, classe 1992, sarà aggregato al gruppo per l’ultima parte della preparazione precampionato.

202 centimetri per 100 chilogrammi, è un giocatore fisico in grado di far valere la sua stazza e le sue doti atletiche spalle a canestro e nell'uno contro uno, oltre che a rimbalzo.