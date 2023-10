Malgioglio furioso con il 'Cocktail d'amore' di Mahmood: "Copione! Che caduta di stile!"

"Sono arrabbiato con Mahmood, il suo nuovo brano si intitola come il mio grande successo"

Di: Adnkronos

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola 'Cocktail d'amore'. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo". Cristiano Malgioglio è furioso al telefono dalla capitale turca con l'Adnkronos.

"Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blu'. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia", conclude Malgioglio, che in queste settimane si gode il successo di un altro suo brano senza tempo, portato al successo da Mina, 'Ancora ancora ancora' e ora remixato da Mark Ronson.