Dario Deriu emoziona e fa riflettere con il nuovo singolo “Solo”

Una canzone forte che arriva dritta al cuore, quella del cantante, musicista e cantautore loirese

Di: Alessandra Leo, foto e video di Marco Falqui

Una canzone forte, che arriva dritta al cuore come un pugno allo stomaco e immediatamente fa pensare a quanto la vita può essere crudele perché spesso ci toglie le persone care, ma allo stesso tempo ci regala la magia dei ricordi e la potenza dei sentimenti che non smettono di esistere neanche dopo la morte.

Questo il messaggio di forza e dolcezza che vuole mandare il cantante, musicista e cantautore loirese Dario Deriu attraverso il suo nuovo singolo, “Solo”, uscito una settimana fa e già ascoltatissimo.

“Una grande emozione per me, sto ricevendo tanti complimenti e non mi aspettavo tutto questo successo dopo solo una settimana – afferma ai microfoni di Sardegna Live il 34enne, il cui percorso musicale da solista dopo 10 anni con i “Gentiles” è stato molto produttivo in quanto ha già realizzato diversi singoli di successo e fondato una band.

Una grande energia e tanta voglia di trasmettere messaggi profondi al suo pubblico attraverso le proprie canzoni: Dario Deriu non sbaglia un colpo e non si ferma mai.

“‘Solo’ è una canzone sul destino crudele che a volte ci priva delle persone che amiamo, ma che non cancellerà mai il ricordo, che spesso è talmente forte che ci sembra quasi di rivivere i momenti vissuti assieme mentre la testa vaga. – spiega l’artista sardo, rivelando che l’ispirazione per questo singolo gli è venuta a seguito di una vicenda realmente accaduta e che l’ha toccato da vicino - Una mia conoscente, qualche tempo fa, si è ammalata di un tumore contro cui ha lottato per un anno e mezzo, provando ogni tipo di cura e terapia. Era sempre più provata fisicamente, ma la sua grande forza d’animo le ha allungato la vita, lei era un vero e proprio uragano di positività e di energia che trasmetteva ai familiari e a tutte le persone che le volevano bene”, spiega Dario con gli occhi lucidi e la voce che trema.

“A un certo punto, quando ormai era consapevole di ciò che sarebbe successo, ha organizzato da sola il proprio funerale, scegliendo ogni minimo dettaglio – prosegue - Lei è morta di mattina, e la sera suo marito ha deciso di vegliarla da solo durante la notte. Lui è un appassionato di musica ed è per questo che nella mia canzone riporto il verso: ‘Sul pianoforte voglio scrivere forse l’amore non ha limite’, perché l’amore non termina con la morte. ‘I tuoi libri si riempiono di polvere’, è un altro verso dedicato a lei, grande lettrice”.

“Non si cancellano i ricordi per colpa del destino, Non esistono le favole finché esiste l’amore”, sono diverse le frasi profonde colme di amore e di speranza per spiegare che un sentimento che è stato fortissimo in vita continuerà ad essere tale anche dopo la morte.

Si tratta di un pezzo pop rock, “perché ho voluto dare un’impronta strutturale energica proprio com’era quella ragazza - spiega Dario emozionandosi – ma il testo è molto aperto e si presta a tante prospettive in modo che ognuno possa interpretarlo a seconda del proprio vissuto”.

Il brano è stato suonato alla batteria da Daniele Careddu, al basso da Gianni Garau, alle chitarre da Dario Deriu e Fabrizio Pintus, alle tastiere da Renato Balardi, mentre è stato interamente scritto, arrangiato, musicato e registrato da Dario Deriu nel proprio studio e il mixaggio realizzato a Roma da Andrea Di Giorgio, con cui il cantante loirese collabora.

Sabato 28 aprile è uscito sulle piattaforme web anche il video clip, realizzato da Marco Falqui, della canzone, i cui protagonisti sono Dario e la sua bellissima moglie Veronica che viaggiano in macchina, sulle note del testo, mentre percorrono una vita assieme piena di un amore che non si cancellerà mai.

Ma c’è un’altra novità all’orizzonte per l’artista sardo, “A maggio uscirà il mio primo disco da solista, che conterrà 8 brani di cui la maggior parte sono scritti e musicati da me mentre gli altri sono cover che ancora non voglio svelare”.

In bocca al lupo per tutto, carissimo Dario, e alla prossima intervista!