“Beranu in Buddusò”, il paese in festa fra tradizione, musica e buon cibo

Dal 27 al 28 aprile, due ricche giornate all’insegna della cultura, delle arti antiche e dei sapori locali

Di: Alessandra Leo

È tutto pronto per “Beranu in Buddusò - Artes in Carrera”, seconda edizione dell’evento promosso dal Comune di Buddusò, con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con la Pro loco di Buddusò e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, che avrà luogo i prossimi sabato 27 e domenica 28 aprile nel suggestivo paese tra la Gallura e il Logudoro.

Una due giorni nel segno di tradizione, arte, musica, cultura e sapori locali, con lo scopo di far conoscere usanze tipiche e caratteristiche di un affascinante territorio del Sassarese immerso nella macchia mediterranea.

“Far conoscere le bellezze del nostro paese, tutto ciò che è Buddusò, l’immensa ospitalità, le arti, gli antichi mestieri e tenere in vita le tradizioni, cuore pulsante del territorio, sono gli obiettivi di questa manifestazione – spiega ai microfoni di Sardegna Live la presidente della Pro loco “Buddusò”, Cinzia Pisanu –. La nostra associazione è composta da 10 donne custodi delle usanze storiche che danno il massimo per far sì che i visitatori si divertano e allo stesso tempo arricchiscano il proprio bagaglio culturale. ‘Beranu in Buddusò’ è arrivato alla sua seconda edizione e speriamo di poterne realizzare tante altre perché tutto ciò che è storia e tradizione non deve mai morire. Partecipate numerosi”, conclude Cinzia Pisanu.

IL PROGRAMMA

Il succulento programma stilato da queste donne determinate comprende, oltre alle due giornate del weekend, anche la serata di venerdì 26 aprile, in cui alle ore 18:30, presso il centro Culturale, verrà inaugurata la mostra “Dodici graffi” di Roberto Ziranu, che si potrà visitare nei giorni 27 e 28 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Sabato 27 aprile, per le vie del centro storico, dalle ore 17:00 saranno protagonisti le arti e i sapori della tradizione con “Expo Produttori”, attraverso promozioni, degustazioni e vendita dei prodotti del territorio a cura dei produttori locali.

Alle ore 20:30, in Piazza Fumu, la serata si concluderà a tempo di musica con l’attesissimo concerto degli Istentales.

La giornata di domenica 28 aprile, dalle ore 10:00, comincerà all’insegna delle arti e i sapori della tradizione con "Expo Produttori", mentre dalle ore 10:30, in Piazza Fumu, ci sarà la vestizione del meraviglioso costume tradizionale buddusoino.

Dalle ore 11:00, sempre in piazza, avrà luogo l’esibizione del gruppo mini folk, “Graziano Picoi Buddusò”.

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30, i visitatori potranno partecipare alle passeggiate culturali con guida locale con partenze dalla piazza ogni 30 minuti.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 saranno attivi laboratori per bambini e adulti con la ceramista Doriana Usai, e contemporaneamente si potrà godere della musica itinerante per le vie del contro storico con il “Coro Santa Nostasia Buddusò”, il Gruppo Folk "Sa Castanza", il Gruppo "Amigos de Tradizione" e Soleandro.

La musica intratterrà i presenti anche dalle 16:00 alle 21:00, sempre lungo le vie del paese, con il “Coro Donu Reale Buddusò”, il Gruppo "Antigas Serenadas", le Maschere S'ainu Orriadore Scano Montiferro, e in chiusura la "Compagnia di Teatro In Strada" con Shedan Theater.