Pastorale del Turismo 2023: appuntamento venerdì 18 e sabato 19 agosto con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi

Neri Marcorè presenta “Duo di tutto. Canzoni belle e buone”, un viaggio nella musica italiana e internazionale in compagnia di uno degli interpreti più amati dal pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

Voce, volto, sorriso. Tra riflessione e ironia, fra ricordi e racconti, fra gag e imitazioni, passando per le note, i testi e i pensieri di grandi cantautori che hanno scritto la storia della musica, del pensiero e del contesto italiano e internazionale. Neri Marcorè – insieme al musicista e amico di lunga data, Domenico Mariorenzi – saranno i protagonisti della ottava e nona serata di Pastorale del Turismo, rispettivamente il 18 agosto a Tortolì, negli spazi dell’Anfiteatro Caritas e il 19 agosto presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola.

Lo spettacolo. Quello che Marcorè presenterà al pubblico della Pastorale, “Duo di tutto. Canzoni belle e buone”, sarà un vero viaggio musicale, un concerto acustico che abbraccerà il panorama dei cantautori italiani e stranieri, passando dal folk al pop. Solo per citarne alcuni: Elvis Costello, Eagles, Simon and Garfunkel, Elvis Presley, e poi ancora i grandi Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivan Graziani, e via di seguito. Si alterneranno pezzi noti e meno noti che racconteranno la formazione musicale di Neri Marcorè, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un prezioso patrimonio musicale.

In programma

Venerdì 18 Agosto – Tortolì, Anfiteatro Caritas.

Ore 21.30. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Daniele Arca presenta il cortometraggio “La bobina”: in una casa abbandonata dagli anni Sessanta, viene casualmente trovata una fotografia che ritrae un gruppo di speleologi in escursione sul

Supramonte. Uno di loro, ha in mano una cinepresa super 8. Per Fabrizio, guida turistica di Urzulei, è l’inizio di una ricerca piena di sorprese.

A seguire: “Duo di tutto. Canzoni belle e buone”.

Sabato 19 Agosto – La Caletta (Siniscola), Area Fraterna (piazza della chiesa).

Ore 21.30. Sarà il cortometraggio “Io resto qua” di Alessandro Drudi, per il progetto Camineras a cura di Vincenzo Ligios, ad aprire la serata: Giovanni fa il pastore da sempre, fin da piccolo per il padre e poi finalmente per conto suo, ha ormai trovato tra le durezze della vita una dimensione di libertà guadagnata con fatica, sacrifici e solitudine. Ora però, a settant'anni, sente il corpo segnato dagli acciacchi del mestiere e del tempo e anche quel piccolo spazio di libertà cosi faticosamente conquistato è messo in dubbio da una vecchiaia che non perdona.

A seguire: “Duo di tutto. Canzoni belle e buone”.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Neri Marcorè

Nasce a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, nel 1966. Comincia a recitare in radio locali già dai 12 anni, ma si fa notare nel 1988 in Tv quando vince una puntata della Corrida di Corrado. Persegue la sua carriera televisiva, facendosi strada sulla RAI nei primi anni Novanta. La svolta al cinema è nel 2003, quando Pupi Avati lo vuole come timido protagonista di Il cuore altrove: ancora oggi risulta il suo impegno cinematografico più apprezzato, che gli regala una nomination ai David di Donatello e un Nastro d'Argento come migliore protagonista. Attiva la sua presenza in fiction Ttv di richiamo: Papa Luciani – Il sorriso di Dio, Tutti pazzi per amore. È uno degli entertainer più apprezzati dal pubblico.

Domenico Mariorenzi

Amico di vecchia data di Neri Marcorè, ha condiviso con lui molte esperienze sui palcoscenici italiani ed europei da più di vent’anni a questa parte, supportandolo in diversi spettacoli tra i quali “Come una specie di sorriso. Omaggio a Fabrizio De André”, “Di mare e di vento. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa”, “Le divine donne di Dante” e “Le mie canzoni altrui”. Nel 2013 è nella band del programma Tv Neripoppins (Rai3). Ha suonato per Francesco De Gregori nell’ambito di Risorgimarche 2017. Collabora con numerosi gruppi e interpreti, di genere cantautorale.