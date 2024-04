Siniscola. Brucia nella notte la pineta a Capo Comino

Da stabilire le cause del rogo: operazioni di spegnimento durate quattro ore

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta nella tarda sera di ieri, alle 22:20, per un incendio nella pineta di Capo Comino.

Per cause in corso di accertamento l’incendio partito da un chiosco bar si è propagato nella pineta a ridosso della spiaggia. Lunghe le operazioni delle squadre che hanno operato per oltre 4 ore per l’estinzione e bonifica del rogo oltre a contenere l’estensione di esso rispetto al resto della pineta.

Sul posto, oltre alla squadra 9A è stata inviata in supporto anche l’autobotte dalla sede Centrale di Nuoro. Presenti anche i carabinieri e i barracelli.