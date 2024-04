Decine di chili di marijuana: i carabinieri di Siniscola arrestano due persone

Un 21enne e un 66enne sono finiti in manette

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno condotto un vasto servizio di controlli finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, dispiegando numerosi militari delle Stazioni e delle Squadriglie. Il 22 aprile, supportati dalla Stazione di Sarule, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, all’esito di una perquisizione condotta nel suo domicilio ed in un casolare apparentemente abbandonato ma, come emerso, a lui effettivamente in uso, sarebbe stato sorpreso in possesso di 85,16 kg marijuana frazionati in vari bustoni sottovuoto di 78 grammi circa di hashish e di una serra di 126 piantine interrate, completa di attrezzatura e lampade per la coltivazione intensiva dello stupefacente, a livello domestico. Ristretto inizialmente agli arresti domiciliari, all’esito del giudizio di convalida del 24 aprile il GIP Nuoro ha sottoposto l’indagato alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di residenza.

Arrestato per il medesimo delitto anche un 66enne che, a Cala Gonone, all’esito di una perquisizione domiciliare, sarebbe stato sorpreso in possesso di 8 grammi di cocaina, 488 grammi di marijuana, 3 di hashish, un bilancino di precisione e 1.290 euro contanti, ritenuti provento di pregressa attività delittuosa. Ristretto inizialmente agli arresti domiciliari, all’esito del giudizio di convalida del 19 aprile scorso il GIP Nuoro ha sottoposto l’indagato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.