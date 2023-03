Maria De Filippi scrive al pubblico dopo la scomparsa del marito: "Vi ringrazio"

Prima della messa in onda della puntata di C'è Posta per te, la conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico per il grande affetto e la vicinanza ricevuti dopo la morte, lo scorso 24 febbraio, del marito Maurizio Costanzo

Di: Arianna Zedda

Maria De Filippi ha deciso di far riprendere la trasmissione dei suoi programmi dopo il recente lutto, e sabato 4 marzo è andata in onda la puntata di C'è Posta per te .

Prima della messa in onda però, la conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico per il grande affetto e la vicinanza ricevuti dopo la morte, lo scorso 24 febbraio, del marito Maurizio Costanzo.

IL MESSAGGIO DI MARIA DE FILIPPI AGLI SPETTATORI

De Filippi ha scritto il messaggio nella stessa giornata di sabato, come testimonia la data riportata in alto a destra " 4 marzo 2023 ".

" Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria ", è stato il messaggio di ringraziamento della conduttrice di Mediaset.