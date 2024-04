Mattia Giani, l’ultimo messaggio alla fidanzata: “Ti amo da impazzire”

Inviato dal 26enne poche ore prima della tragedia avvenuta domenica

Di: Redazione Sardegna Live

Incredulità e dolore sono i sentimenti ricorrenti dopo la morte di Mattia Giani, il 26enne giocatore del Castelfiorentino che domenica ha accusato un malore in campo durante la partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto Campi ed è poi deceduto in ospedale.

Un dolore enorme soprattutto per la fidanzata Sofia Caruso. “Domenica ci siamo svegliati. Abbiamo parlato e abbiamo riso: era bellissimo – ha raccontato la giovane al Corriere Fiorentino – Poi Matti ha preso il borsone. Io sono rimasta a casa. Poi ha squillato il cellulare: era un suo messaggio, l’ultimo. Mi ha scritto: “Amore, ti ho lasciato l’accredito per la partita a nome Giani. Ti amo da impazzire”. Me lo diceva sempre che mi amava da impazzire e anche io lo amavo da impazzire”.

La coppia stava pensando di sposarsi e di avere dei figli. Ma tutti quei piani sono stati spezzati dalla terribile tragedia avvenuta domenica. E Sofia ha dedicato al suo Mattia anche un post sui social. “Eravamo proprio sul più bello amore mio - ha scritto la ragazza - ma grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore. Tu sei e sarai sempre l’amore della mia vita, Matti”.

“Ti amerò per sempre e fino all’infinito. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti mai lasciata sola. Ti prego, proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridi sempre così e insegna a tutti a giocare a calcio. Sono fiera di te, per sempre. Un bacio grande come l’universo” ha proseguito Sofia.