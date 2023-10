Murale a Cagliari dedicato a Gigi Riva. Messaggio di Mattarella: “Un grande uomo”

L’opera realizzata davanti all’ingresso del vecchio Amsicora, stadio dello scudetto

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo omaggio di Cagliari a Gigi Riva dopo l'intitolazione dello stadio del futuro: un murale all'ingresso dello stadio Amsicora, a pochi metri dalla porta del primo dei due gol al Bari che consegnarono lo scudetto ai rossoblu nel 1970.

L'opera realizzata dall'artista Giorgio Casu, giá noto per un ritratto di Obama esposto anche a Washington, ritrae Rombo di Tuono mentre prepara una delle sue celebri cannonate.

Da Roma è arrivata anche la benedizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "In occasione dell'inaugurazione, presso lo Stadio Amsicora di Cagliari, dell'immagine raffigurante Gigi Riva- questo il messaggio inviato al comitato promotore dell'iniziativa mi è gradita l'occasione per salutare tutti i partecipanti a questa significativa iniziativa Giei Riva ha scelto di essere sardo, di condividere i valori identitari ed umani di questa terra. Il rapporto intenso di Gigi Riva con la Sardegna è cresciuto nel tempo sino a fare di essa la sua casa, non solo scegliendo di giocare solo nella Squadra del Cagliari per tutto il periodo del suo impegno professionale, ma decidendo di continuare a vivere nell'Isola anche dopo il termine della sua attività sportiva. Fondamentale il suo ruolo di calciatore nella Nazionale italiana e successivamente di dirigente quando la Squadra azzurra conquistò la vittoria nei mondiali di calcio del 2006. Gigi Riva, oltre ad essere un grande campione e un indimenticabile protagonista del calcio italiano, rappresenta un esempio di lealtà sportiva, una testimonianza straordinaria per le nuove generazioni di come debba intendersi lo sport, di come il "calcio giocato" possa essere un esempio di quei valori che sono determinanti nel rendere un eccellente giocatore anche un grande uomo".

Alla cerimonia non c'era Riva. Presenti i suoi figli Nicola e Mauro e tanti compagni di squadra del 1970 : Tomasini, Reginato, Greatti, Brugnera e Copparoni (allora nelle giovanili) . Con loro tanti che hanno giocato con Riva, da Quagliozzi a Piras. Il comitato promotore era partito con l'idea di una statua. Ma, per problemi burocratici per ora ha ripiegato su un murale. Il progetto statua però resta ancora in piedi.