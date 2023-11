Il papà di Giulia: “L'unica mano alzata su una donna deve essere quella per invitarla a ballare”

Gino Cecchettin ha lanciato un altro messaggio sui social

Di: Redazione Sardegna Live

“L'unica mano alzata su una donna deve essere quella per invitarla a ballare”. È l’ultimo post pubblicato sui social da Gino Cecchettin, il papà di Giulia.

Il messaggio accompagna una foto su sfondo rosso, nella quale si vedono un ragazzo ed una ragazza ballare, nell'istante in cui lui alza la mano di lei per farle compiere una giravolta.

Non è la prima volta che l’uomo utilizza i social per lanciare messaggi simili. “Parlate, denunciate, fidatevi” aveva scritto ieri sotto l’immagine di un fiocco rosso rivolgendosi a tutte le donne. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita della figlia, Gino Cecchettin aveva pubblicato una frase, riprendendo le parole dell’autrice Gaia Maritan: “L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide”.