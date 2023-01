Amici di Maria De Filippi. Eleonora Cabras ultima nella classifica ballo

La ballerina di Sorso non riesce ad emergere

Di: Redazione Sardegna Live - fotogramma dalla puntata di Amici

I suoi occhi non nascondono la delusione per l’ultimo posto, soprattutto perché è doppio.

Sia nella classifica decisa dall’ètoile del Ballet Nacional de España, Sergio Bernal, sia in quella decisa dai compagni, Eleonora Cabras è ultima.

Come ogni domenica, tra sfide ed eliminazioni inaspettate (quella di Samuel e Vanessa, mandati a casa dai rispettivi professori, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo), alle 14 è andata in onda su Canale5 una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi.

Il pomeriggio si apre con la sfida di Federica, che resta nella scuola, e con le gare di ballo e canto. A giudicare la prima Sergio Bernal, uno dei ballerini più apprezzati del mondo, mentre la seconda Rocco Hunt, Anna Pettinelli (emozionata per il suo rientro) e Alex Britti.

La ballerina 19enne di Sorso balla un passo a due molto sensuale con Umberto, ma una volta svelata la classifica per lei è un responso dal sapore amaro: è ultima, come nella precedente puntata.

Intanto, la latinista sarda deve far i conti anche con i compiti della maestra Celentano che però il suo professore continua a rifiutare, la considera inutile. "È troppo presto" per Raimondo Todaro che vuole vedere e conoscere Eleonora nel latino. 

“Inutile ripetermi sull'intenzione di conoscerti meglio attraverso questo compito per capire se davvero potrai affrontare un serale non solo con il tuo stile, ma almeno con un modern contaminato, come fanno tutti”, le ha scritto la Celentano.

“Sei una bella ragazza – ha continuato -, ma come ballerina non ti apprezzo, a meno che tu non dimostri di essere in brevissima in poco tempo. Ecco perché ti riconsegno lo stesso esatto compito della scorsa settimana”.