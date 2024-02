Festival di Sanremo, la classifica della seconda serata

Una grande standing ovation dell'Ariston saluta Allevi, in piedi anche l'orchestra di Sanremo

Di: Redazione Sardegna Live

Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo, è stata svelata la classifica delle prime cinque posizioni della classifica votate, per quest’ultima puntata attraverso il televoto e la giuria delle radio (composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano).

E, anche per la serata di stasera, voterà il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio.

LA CLASSIFICA - In vetta alla classifica Geolier con “'I p' me, tu p' te'”, al secondo posto Irama con “Tu no”, terzo posto per Annalisa con “Sinceramente”, al quarto Loredana Bertè con “Pazza”e al quinto posto Mahmood con “Tuta gold”. E a proposito di quest’ultimo, ricordiamo che venerdì 9 febbraio, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata ai duetti, il cantante il cui legame con la Sardegna è noto (la madre Anna è di Orosei) salirà sul palco con il tenore "Remunnu 'e Locu" di Bitti. Porteranno “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla.

GIORGIA - Intanto ieri, mercoledì 7 febbraio, Amadeus è stato affiancato da Giorgia, la cantante ha potuto festeggiare sul palco i 30 anni del brano “E poi”. Durante il corso della sua partecipazione è avvenuto un siparietto esilarante tra Giorgia e un fan della platea dell'Ariston. Qualche secondo prima dell'entrata di John Travolta, che la co-conduttrice doveva presentare da sola sul palco, un fan dal pubblico ha urlato: "Giorgia, sposami!'. Pronta la risposta di Giorgia, spiritosissima: "Ho un caratteraccio, non ti conviene!".

IL GRANDE RITORNO DI GIOVANNI ALLEVI - Grande ospite della serata il pianista Giovanni Allevi, dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore è salito sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. “All'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima". Si è aperto così il monologo che Giovanni Allevi ha portato sul palco dell'Ariston, dove sale accolto da una standing ovation e da una grandissima commozione di tutta la platea. Allevi si commuove ed espone prima la malattia nella sua durezza. "Ho perso molto -dice- il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze ma non la speranza, la voglia di immaginare". Poi però la malattia viene descritta dal compositore come portatrice di qualcosa di inaspettato, di doni. Allevi ne elenca diversi: la ritrovata consapevolezza del valore dell’unicità dell’individuo, la riconoscenza per l'affetto che si riceve dagli altri pazienti, la riscoperta dell’importanza della Natura e del suo effetto salvifico, la scoperta dell'immortalità dell'anima liberandosi dal peso del giudizio esterno.

Infine, l'ultimo dono: "Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più -dice Allevi- Com'è liberatorio essere sé stessi". Dopo il monologo, si avvicina Amadeus, e a dimostrazione di quest'ultimo dono, per liberarsi definitivamente dal peso del giudizio esterno, Allevi compie in diretta il gesto simbolico di togliersi il cappello. Lui che sempre fatto dei suoi capelli ricci e scuri un tratto distintivo, mostra senza timore la chioma argentata. A questo punto si alza il sipario e Allevi va verso il pianoforte e -dopo due anni- torna a suonare il pianoforte eseguendo "Tomorrow", brano inedito composto durante la degenza in ospedale. Una nuova standing ovation dell'Ariston saluta Allevi, che fa alzare in piedi anche l'orchestra di Sanremo.

TERZA PUNTATA - Stasera Amadeus sarà affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino. Sul palco si esibiranno 15 cantanti, presentati dagli altri 15. Tra gli ospiti, l'attore Russell Crowe con la sua band, gli attori Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo e i cantanti Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Quest'ultimo festeggerà il 40º anniversario del debutto al Festival con Terra promessa. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. In Piazza Colombo l'esibizione di Paola & Chiara, sulla nave quella di Bresh.

Ecco i cantanti in gara in ordine alfabetico: