Sanremo24: Travolta non firma la liberatoria per il “Ballo del qua qua”

Nessuna liberatoria e video rimosso da RaiPlay, ecco come poterlo vedere

Di: Redazione Sardegna Live

Il Festival di Sanremo è iniziato e quest’anno ha dovuto attendere la seconda serata per veder scoppiare il caso mediatico sul palco dell’Ariston. Il protagonista? John Travolta che, ospite della seconda del Festival di Sanremo, è diventato ufficialmente un caso.

Questa mattina è arrivata la notizia del cachet dell'attore: secondo l'Adnkronos, John Travolta avrebbe ricevuto 200mila euro dall'organizzazione del Festival, e da uno sponsor occulto – un noto marchio di scarpe di cui l'attore è già testimonial – che gli avrebbe assicurato un milione di euro.

Oltre le spese ufficiali, andrebbe messo nel conto generale anche la trasferta. L'attore sarebbe arrivato da Nizza con il suo aereo privato. E, per concludere, lo stesso attore non avrebbe dato la liberatoria per diffondere il video del ballo del qua qua che, per citare lo stesso Fiorello, è stata una “Gag venuta male”.

IL BALLO DEL QUA QUA- L'esibizione, critica anche dagli utenti, è stata una escalation di tutti i balli dei suoi film fino all’italianissimo ballo del qua qua con Amadeus. Fiorello ha scatenato i primi commenti negativi sui social ma, lo stesso attore, ha reagito male sul palco.

Il fatto è stato confermato, come riporta Fanpage, da Eleonora Daniele che nella puntata odierna di Storie Italiane ha spiegato di non avere l'autorizzazione a mandare in onda quel momento. E per tutti i curiosi che ieri sera non hanno guardato quel momento, dobbiamo informarvi che il video non è più disponibile su RaiPlay; l’unico modo per poterlo vedere è riguardare tutta la puntata in replica.