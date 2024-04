Acquisti senza contanti, Sardegna è ottava nella classifica nazionale

Tra le città metropolitane Cagliari è quarta

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna è all'ottavo posto in Italia per operazioni e acquisti senza contanti. Un’eccezione per il sud Italia. Il Regional cashless index 2024, report annuale di The European House - Ambrosetti, conferma il primato - per il settimo anno consecutivo - della Lombardia, seguita dal Trentino-Alto Adige e dalla Valle d'Aosta. Basilicata e Calabria chiudono la classifica posizionandosi alle ultime posizioni.

Le regioni del nord si trovano tutte nella top 10 (tranne la Liguria), mentre il Mezzogiorno è nella seconda metà della classifica. Ma la Sardegna si stacca dal resto del sud e conferma il suo posizionamento, come l'anno scorso.

Se si esamina la situazione delle città metropolitane Cagliari è addirittura al quarto posto a livello nazionale. Milano è la città più avanzata nella transizione cashless seguita, con un sensibile distacco, da Firenze e da Torino. Poi Cagliari anche davanti a Genova, Roma, Bologna e Venezia: le ultime sei posizioni della classifica sono occupate tutte da città metropolitane tra sud e isole. Rispetto all'ultimo report Cagliari ha guadagnato due posizioni.

"Questi risultati - osserva Lorenzo Tavazzi, The European House-Ambrosetti - indicano che l'attitudine dei cittadini verso i pagamenti cashless sta cambiando anche grazie al potenziamento delle infrastrutture: la banda larga favorisce la tendenza a rinunciare al contante quando è possibile effettuare pagamenti cashless che permettono di risparmiare tempo".