Alghero. Delusione Conoci: "Mi assumo responsabilità del risultato"

Il primo cittadino di Alghero bocciato dagli elettori: "Torno a fare serenamente il Sindaco della città più bella del mondo"

Di: Redazione sardegna Live

C'è delusione nelle parole di Mario Conoci all'indomani dello spoglio. Il sindaco di Alghero, candidato consigliere regionale con Fratelli d'Italia, ha totalizzato 918 voti. Un risultato insufficiente per accedere alla principale assemblea politica sarda.

"Grazie a chi mi ha sostenuto - è il suo commento -. Questo è ciò che sento di dire. Grazie per l’entusiasmo e l’impegno che avete messo. Mi assumo io le responsabilità di questo risultato personale. Ho creduto ad una candidatura fatta senza calcoli, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona come sono abituato a fare. Anche in queste settimane ho continuato a fare prima di tutto il mio dovere di sindaco a discapito della campagna elettorale. Avevo la consapevolezza delle difficoltà. Il pochissimo tempo fra la candidatura ed il voto, per una campagna elettorale brevissima ed alla quale ho voluto comunque contribuire a sostegno del nostro candidato presidente".

"Voglio ringraziare tutti voi per ciò che avete fatto - prosegue Conoci -, per la vostra fiducia e il vostro supporto. Avremmo preferito un risultato diverso. Resta una vittoria netta del centro destra ad Alghero. La strada era tosta dall’inizio, ma voi non avete mai ceduto e mi avete dato tanta forza. Altri hanno fatto campagna contro qualcuno, noi l’abbiamo fatta per qualcosa. Fare campagna elettorale così è tanto più difficile, ma è anche tanto più bello".

"Sono davvero grato ai miei figli Margherita e Alberto, e ai miei amici di sempre che mi hanno accompagnato in questa campagna con grande entusiasmo. Mi sono sempre considerato un uomo fortunato proprio grazie a tutti loro. Voglio ringraziare anche gli amici di Fratelli d’Italia, che mi hanno accolto e supportato in queste settimane tanto intense, con una fiducia che intendo ricambiare. Tutti i tesserati e i militanti che mi hanno aiutato. In particolare voglio ringraziare Antonella, Barbara, Marco e Monica, con cui faremo certamente tanta strada. Un grazie incondizionato va ancora a Paolo Truzzu, per la passione, la competenza, l’impegno che col quale ha guidato questa campagna elettorale fatta esclusivamente al servizio della Sardegna. Auguri ad Alessandra Todde e a tutti coloro che saranno nuovi consiglieri regionali, che hanno davanti un impegno gravoso ma entusiasmante da portare avanti".

"Torno, per questi mesi, a fare serenamente il Sindaco della città più bella del mondo - conclude l'esponente di Fdi -. Questo rimarrà per me il più grande onore di sempre: aver servito per cinque anni la mia città. Oggi provo solo tanta gratitudine e tanto ottimismo per tutto ciò che ancora si può costruire, avendo in mente grandi obiettivi. Non mi sottrarrò, dunque, al ruolo di sindaco in questi pochi mesi che mancano alle elezioni comunali continuando a svolgerlo col massimo impegno e determinazione e, come sempre, con la continua ricerca del difficile equilibrio tra le forze della coalizione anche a discapito della mia personale affermazione, ma con onestà e passione nel solo interesse degli algheresi".