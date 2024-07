Alghero, incontro del sindaco Cacciotto a Porta Terra con i vertici della Capitaneria di Porto

Numerosi i temi oggetto di confronto: viabilità portuale e accessi, migliore gestione del mercato del primo pescato, riavvio della procedura per il recupero e smaltimento del relitto, molo di sopraflutto

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, insieme agli assessori Enrico Daga e Raniero Selva, ha incontrato ieri, giovedì 25 luglio, a Porta Terra, il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, Giuseppe Cannarile, insieme al comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Biagio Semeraro.

L’incontro è stato l’occasione per rinnovare la più stretta collaborazione tra gli enti ed avviare una serie di ragionamenti sui delicati temi della viabilità interna all’area portuale per diportisti, attività commerciali e cittadini, con particolare riferimento alla stagione estiva e nell’ottica di una migliore gestione della logistica e sicurezza interna.

Tra gli argomenti trattati, ampio spazio ha trovato anche l'esigenza di far ripartire le procedure per la ripresa ed ultimazione delle opere sul molo di sopraflutto, nel tentativo di renderlo finalmente utilizzabile, con tutti i vantaggi che un’opera simile garantirebbe al sistema turistico del nord Sardegna in termini di attrattiva e produttività.

Il tema, tra quelli prioritari per la nuova amministrazione comunale recentemente insediatasi in Riviera del Corallo, già oggetto di interlocuzioni con l'assessorato ai Lavori Pubblici regionale, sarà prossimamente al centro di uno specifico tavolo di lavoro in stretta sinergia con tutti gli enti competenti, ad iniziare dalla Regione Sardegna.