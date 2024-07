Ad Alghero un ordine del giorno del centrodestra contro l’assalto eolico

“Abbiamo depositato questo ordine del giorno a fronte dell'inadeguatezza della cosiddetta "moratoria" messa in campo dalla Giunta Todde” hanno sottolineato in una nota i firmatari

Di: Redazione Sardegna Live

Anche ad Alghero, in consiglio comunale, un ordine del giorno con carattere d'urgenza per bloccare l'assalto eolico. Lo ha depositato l'opposizione a firma Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC-Patto per Alghero, Prima Alghero, per impedire che anche nelle coste nord-ovest della Sardegna vengano realizzati indiscriminatamente impianti eolici offshore, così come impianti eolici e fotovoltaici a terra.

"Abbiamo depositato questo ordine del giorno a fronte dell'inadeguatezza della cosiddetta "moratoria" messa in campo dalla Giunta Todde, certificata dai recenti sbarchi di mega generatori nel porto di Oristano, per contribuire al rafforzamento di un movimento di opinione che parte dalle comunità locali. Bisogna scongiurare il rischio di commettere errori che compromettano il paesaggio e quindi il futuro sviluppo economico e sociale della Sardegna. Non abbiamo alcun pregiudizio ma prima di tutto occorre studiare un piano che individui le aree a minor impatto, poi la definizione di accordi che prevedano vantaggi concreti per tutta la comunità sarda." - dichiarano i consiglieri comunali di centrodestra che hanno sottoscritto il documento.

I firmatari dell'OdG chiedono, inoltre, la valutazione di istituire una Agenzia e una Società Regionale dell'Energia che regoli il settore, impegnandosi nella riduzione dei cost delle bollette di tutti i sardi; lasciando meno spazio alla speculazione.