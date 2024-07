Colonna di fumo da un appartamento ad Alghero, interviene il 115

Fiamme al terzo piano in via Sassari, evacuati i sei occupanti

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 13:10, due squadre del distaccamento Vigili del fuoco di Alghero sono intervenute in via Sassari per un principio di incendio, dopo che da un appartamento sito al terzo piano si innalzava una colonna di fumo.

Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di isolare l’incendio derivato da un elettrodomestico. I sei occupanti dell'appartamento sono stati accompagnati fuori e affidati alle cure del personale medico intervenuto sul posto.

Per precauzione, l’intero palazzo, di una decina di appartamenti, è stato evacuato.