Sos alvures de Nadale e sos presepios pius bellos de sas biddas sardas

Sa Sardigna at fattu a manera de onorare su Nadale

Di: Pietro Lavena

Sas biddas sardas si sunt impignadas pro faghere a manera de onorare su Nadale. Dae su cabu e subra a su de sutta sos alvures de Nadale e sos presepios ant dadu colore e ammajadu sas piatzas e sas garreras.

In Carbonia, in piazza Roma, s'alvure mannu est istadu decoradu chin chimbichentos isteddos de Nadale rujos e pro sos pius est su pius bellu de Sardigna de occannu. Est istadu piatzadu dae sa Somica, una sotziedade chi trabagliat pro su Comune de inie. Est piaghidu bai meda a sa zente chi un atteru alvure est istadu postu dae su Comune in piazza Rinascita e sa zente e tottu l'at pottidu decorare comente cheriat.

In 'Elchidda, imbetzes, sa manifestatzione Notte de Chelu at bidu unu presepiu pro onzi bighinadu de sa bidda. In Istintinu ant fattu sa manifestatzione "Stintino Betlemme d'Europa" chin istatuas mannas che omines.

In Casteddu bellu meda su presepiu de sos Capputzinos in viale Fra' Ignazio. In Solanas, imbetzes, su presepiu l'ant fattu chimbanta metres sutta de s'abba de su mare chin sas istatuas de s'artista Franco Congiu.