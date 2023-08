Il Coro di Usini intona l'Ave Maria in sardo nella grotta di Lourdes

Emozionante momento durante il pellegrinaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Il Coro di Usini, in pellegrinaggio a Lourdes (Francia), ha regalato un intenso ed emozionante momento ai presenti durante la fiaccolata in programma come da tradizione nella grotta delle apparizioni.

I cantori del centro del Logudoro hanno infatti intonato il brano Deus ti salvet Maria (l'Ave Maria in sardo) in uno dei luoghi più straordinari della cristianità. Il video in copertina.