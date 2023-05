Dall’indimenticabile esperienza in Vaticano alla chiesa di Santa Chiara a Iglesias

Le emozioni continuano per i 17 ragazzi del Coro dell’Istituto Comprensivo di Narcao-Perdaxius che, per la prima volta, si sono esibiti in Sardegna

Di: Sabrina Cau

Giovedì 25 maggio scorso, 17 giovani cantori del Coro dell’Istituto Comprensivo di Narcao - Perdaxius (SU) hanno cantato nella chiesa di Santa Chiara a Iglesias e, immersi nell’atmosfera della suggestiva Cattedrale, hanno dato vita ad uno spettacolo canoro che ha coinvolto gli spettatori in un’esperienza unica.

Impegno e determinazione, nonché una buona dose di sensibilità, hanno permesso al prof. di musica, il docente Davide Gallia con la collaborazione della professoressa Livia Sandra Frau, docente di Organo e composizione organistica al Conservatorio di Cagliari, la realizzazione di un importate progetto. Una fondamentale opportunità di crescita per i ragazzi che, in pochissimo tempo, hanno acquisito una formazione musicale di tutto rispetto e sono riusciti a dimostrare un talento da giovani promesse.

E, da Piazza San Pietro, dove il 10 maggio hanno cantato l’Ave Maria in sardo dedicata a Papa Francesco suscitando ammirazione tra i fedeli presenti, i coristi diretti dal prof. Gallia, si sono esibiti nella splendida cornice della cattedrale di Santa Chiara ad Iglesias. Gioia Atzeni, Aida Arceri, Alice Bachis, Maicol Cani, Gabriele Cruccas, Elena Desogus, Francesca Garau, Lisa Meloni, Chiara Murroni, Micaela Sedda, Matteo Mei, Tomas Orioni, Daniel Pintus, Marisol Pilloni, Mirko Piredda, Leonardo Porcella e Daniel Pisanu, hanno fatto dono, anche al pubblico di Sardegna, di un’esibizione corale eseguita in modo impeccabile. Brani per coro e organo, alternati a momenti di grande musica organistica suonati dalla prof.ssa Livia Sandra Frau, hanno reso unico un momento indimenticabile.

“Il concerto è andato benissimo. La cattedrale era gremita di gente, non riuscivamo a vedere una sola panca vuota - dichiara il docente Davide Gallia ai nostri microfoni - Le voci, attraversavano le grandi volte della chiesa e si fondevano con il suono del maestoso organo a canne. Brani per coro e organo, alternati a momenti di grande musica organistica suonati dalla prof.ssa Livia Sandra Frau - continua - hanno rapito il numeroso pubblico presente che, composto e silenzioso, è rimasto incantato dalle dolcissime voci dei ragazzi.”

Al termine del concerto particolarmente emozionante è stato il momento in cui gli spettatori hanno chiesto a gran voce il bis e, il Maestro ha riproposto due strofe del canto “Deus ti salvet Maria”.

“È stato un momento magico - ci racconta il prof. - l'intera Cattedrale si è trasformata in un grande coro e tutti cantavano guidati dal piccolo gruppo dei ragazzi. Finito il concerto siamo stati sommersi dall'affetto dei presenti. Tutto è stato trasmesso in diretta dal canale Youtube della Cattedrale”.

Il docente Gallia ci tiene, infine, a ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa: “Ringrazio in primis i genitori, i colleghi che erano presenti e la prof.ssa Livia Frau. In particolare ringrazio don Francesco Pau che ci ha accolti, ospitati e fatti sentire come a casa nostra. Sono pienamente soddisfatto e, soprattutto, felice di aver regalato ai ragazzi un'altra bellissima esperienza musicale che resterà per sempre impressa su ognuno di loro”.