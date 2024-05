A Sorgono manca il mammografo: chiesti chiarimenti alla Assl di Nuoro

Lettera al direttore Assl e all'assessore Bartolazzi

Di: Redazione Sardegna Live

"Ci rivolgiamo a Voi per chiedere informazioni riguardo al recente arrivo del mammografo di ultima generazione presso l’ospedale di Sorgono. Abbiamo appreso che il dispositivo è stato montato e collaudato, ma manca ancora un collegamento per la refertazione". Così in una nota la referente del Gruppo "Allerta in Barbagia", Pina Cui, rivolgendosi al responsabile dell'Assl 3 di Nuoro, dottor Paolo Cannas, e all'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

"Nel frattempo, i tecnici della radiologia di Sorgono continuano a recarsi a Nuoro per prestazioni, mentre i cittadini di questo territorio sono ancora privi di questo importante servizio - aggiunge. Desideriamo sapere quanto dobbiamo aspettare prima che si apra l’agenda Cup e il mammografo entri in funzione".

"Vi preghiamo di fornire chiarezza su questo aspetto e di comunicare tempi e modalità per l’effettiva disponibilità del servizio di mammografia a Sorgono. Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo in attesa di una vostra risposta", conclude la nota.