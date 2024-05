Cagliari. Guardia costiera salva militare della marina greca: i ringraziamenti

Lo scorso febbraio un membro dell'equipaggio dell'imbarcazione greca era stato prontamente soccorso: questa mattina il comandante ha espresso personalmente i suoi ringraziamenti

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina a Cagliari, il capitano Giovanni Stella ha ricevuto in visita il parigrado Fotios Paraskevas della Marina Militare greca – Comandante del 2° Gruppo N.A.T.O. imbarcato a bordo dell’unità della Marina Militare greca “HS Heracles” nuovamente ormeggiata nel porto di Cagliari, che ha espresso personalmente il proprio sentito ringraziamento al personale della Guardia Costiera cagliaritana per l’evacuazione medica urgente, avvenuta nella tarda serata del 13 febbraio 2024, nei confronti di un membro di equipaggio della medesima nave che era stato colto da malore, trasportato immediatamente a terra per il successivo ricovero in ospedale.

In quell’occasione la nave, che si trovava in attività a largo del Golfo di Cagliari, ha chiesto assistenza medica urgente a favore del marittimo intorno alle ore 21 locali; l’attività di soccorso è stata coordinata dalla Guardia Costiera di Cagliari con l’impiego della motovedetta CP 302 che, nel giro di poco tempo, è riuscita a raggiungere l’unità greca provvedendo al trasbordo del malcapitato e al successivo trasferimento dello stesso nel porto di Cagliari, dove è stato affidato alle cure del 118.

Nel corso della visita odierna, alla quale hanno preso parte anche alcuni membri dell’equipaggio della nave e il personale militare del Comando Marittimo Autonomo Ovest, come da tradizione militare marinara, è avvenuto lo scambio dei crest, a suggellare l’impegno e il rispetto delle tradizioni degli “uomini di mare”. Durante l’incontro, il Comandante Paraskevas ha ringraziato la Guardia Costiera di Cagliari per la rapidità dell’intervento, eseguito con perizia marinaresca nonostante le condizioni meteomarine impegnative, consentendo al militare della di ricevere cure immediate.

Il Comandante Stella - dopo aver illustrato le competenze S.A.R. della Capitaneria e la strumentazione utilizzata per le attività di ricerca e soccorso - ha ringraziato il Comandante greco per la cortesia e per le parole di vivo ringraziamento e di elogio espresse per la prontezza operativa palesata nell’evento di evacuazione medica, confermando l’impegno quotidiano della Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare a beneficio della collettività.