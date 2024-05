A Gergei una piazza intitolata alla giornalista Carlotta Dessì, morta a 35 anni

"Per il suo straordinario impegno professionale, per la sua attenzione verso temi socialmente importantissimi, per il suo appoggio alle persone deboli e indifese e per il bellissimo ricordo che Carlotta ha lasciato in tutti noi"

Di: Redazione Sardegna Live

A darne la notizia è il sindaco di Gergei Rossano Zedda: “La Giunta Comunale ha approvato una delibera che prevede l’intitolazione di una piazza del paese a Carlotta Dessì. Come tutti sapete, Carlotta ci ha lasciato pochi mesi fa dopo una battaglia contro un male terribile. Per il suo straordinario impegno professionale, per la sua attenzione verso temi socialmente importantissimi, per il suo appoggio alle persone deboli e indifese e per il bellissimo ricordo che Carlotta ha lasciato in tutti i Gergeesi, abbiamo ritenuto che questo fosse un modo per onorare la sua memoria. Presto la piazza che tutti i compaesani nominano come Piazza della Madonnina, ma che in realtà non ha ancora un nome, se il Prefetto in base alla normativa vigente accoglierà la nostra istanza, si chiamerà Piazza Carlotta Dessì”.

Carlotta ha combattuto fino all’ultimo, ma ha dovuto arrendersi alla malattia. È morta prematuramente all’età di 35 anni a febbraio scorso. Ha lavorato per Mediaset, in diversi programmi, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro", quest’ultima trasmissione condotta da Mario Giordano e per la quale Carlotta aveva recentemente condotto alcune inchieste.

Carlotta aveva scoperto di essere malata ad agosto. "Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi – aveva scritto sui social il 6 settembre scorso -. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno".