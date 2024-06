Ambulanza distrutta dalle fiamme a San Teodoro, soccorsi 2 disabili

L’incendio ha probabilmente cause elettrico- meccaniche

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a San Teodoro dove, attorno alle ore 14 di oggi, sabato 15 giugno, un’ambulanza ha preso fuoco e il calore provocato dall'incendio e il fumo hanno causato danni a un' abitazione adiacente in cui risiedono due disabili, che sono stati soccorsi e monitorati dal personale sanitario del 118 presente sul posto.

Intervento immediato di una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha provveduto a spegnere il rogo e a mettere il luogo in sicurezza. Il mezzo, come risulta dalle indagini svolte dagli operatori dopo le operazioni, ha preso fuoco presumibilmente per cause elettrico meccaniche e/o di surriscaldamento poco tempo dopo essere stato parcheggiato dal proprietario.

Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze. Sul posto presenti anche Carabinieri e Polizia municipale.