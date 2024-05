Orgosolo. Si perde nel Supramonte: salvato dai Vigili del fuoco

Scattato l’allarme presso la Sala Operativa Provinciale, la squadra dei Vigili del fuoco è riuscita da subito a localizzare il turista

Di: Redazione Sardegna Live

Un turista della Repubblica Ceca ha perso l’orientamento nell’agro di Orgosolo, in località “Punta Solitta”, e non è più riuscito a trovare da solo la via del ritorno.

Scattato l’allarme presso la Sala Operativa Provinciale, alle 21:50 di ieri, la squadra dei Vigili del fuoco con personale specializzato SAF è riuscita da subito a localizzare il turista, per poi raggiungerlo e consegnarlo alle cure del personale del 118, per dei controlli di routine.

Alle ricerche hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il CNSAS.