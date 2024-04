Pattada, bagno di folla per le cantine aperte di Abuconizos e Binu

Boom di presenze per la manifestazione enograstronomica, il paese riscopre sapori e saperi del passato nei suoi locali storici

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre duemila calici venduti e un successo che si conferma nell'ottava edizione di Abuconizos e Binu, la manifestazione enogastronomica che si è tenuta a Pattada nel pomeriggio di sabato 27 aprile.

L'evento, proposto dalla Pro Loco e dal Comune di Pattada, è ormai appuntamento fisso della primavera in Monteacuto e anche quest'anno ha richiamato numerosi visitatori che hanno potuto ammirare le bellezze architettoniche del paese, il fascino delle antiche botteghe e delle cantine del centro storico che hanno riaperto i battenti per l'occasione.

All'interno dei locali sono stati allestiti i punti ristoro dove le associazioni hanno cucinato i piatti più gustosi della tradizione pattadese. Le carni, i dolci, la pasta tipica, le zuppe del passato hanno inebriato i sensi dei presenti, accompagnati dagli ottimi vini offerti dagli organizzatori a chi ha preso parte al percorso di degustazione.

La manifestazione è stata impreziosita dall'esibizione itinerante del Coro Ortobene, presente anche il Coro Città di Ozieri. Due realtà importantissime del panorama musicale isolano che hanno disegnato melodie vocali nella frizzante notte pattadese riscaldata da questo insieme di suggestioni.

"All'indomani dell'evento il sentimento è quello della gratitudine - commenta Giuseppe Me, presidente della Pro Loco di Pattada -. Un grazie va ai tanti che hanno animato i punti ristoro lavorando per settimane per la buona riuscita dell'evento. Grazie anche ai tantissimi che si sono riversati nelle vie del paese alla scoperta del percorso proposto per questa edizione di Abuconizos e Binu".

"La manifestazione è ormai rodata - aggiunge Me - e stiamo già pensando all'edizione 2025 che, siamo sicuri, sarà ancora più ricca di sorprese e proposte. Vedere il paese accogliere tanta gente e mostrare il volto migliore di sé è un piacere impagabile, per questo c'è grande soddisfazione".