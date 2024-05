Tre incontri su "La carità della Cura" dai Padri Saveriani a Cagliari

Incontri e dibattiti: "La carità della Cura. Conversazioni tra amici per educarsi ed educare alla bellezza dentro un cammino"

Di: Redazione Sardegna Live

"La carità della Cura. Conversazioni tra amici per educarsi ed educare alla bellezza dentro un cammino". È il tema dell'iniziativa promossa nei giorni 15, 16 e 17 maggio prossimi nell’Istituto dei Padri Saveriani in via Sulcis a Cagliari dalle 16 alle 20 per riflettere e ragionare sui temi della testimonianza, del confronto e del dialogo.

Il tema sviluppato nella serata di mercoledì 15 è quello dei "Cuori ardenti, piedi in cammino". Tre gli incontri previsti: il primo con padre Marco Milia, missionario saveriano, il secondo con padre Francesco Montesano, appartenente alla famiglia religiosa dei missionari oblati di Maria Immacolata, il terzo con i rappresentanti del Movimento Alleanza di Misericordia.

Giovedì 16 si riflette sul tema "il bello dell'onnidebolezza". Apre la serie di incontri il diacono Ignazio Boi che illustra la figura di don Tonino Bello. Subito dopo la parola passa alla dottoressa Francesca Pitzalis, pedagogista e coordinatrice del progetto "Elen Joy", promosso e sostenuto dalla congregazione delle Figlie della Carità per una conoscenza e un approfondimento sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento delle donne. Chiude la serata Giuliano Marongiu, artista e conduttore televisivo.

La giornata conclusiva, prevista per venerdì 17, è dedicata al tema "Vulnerabilità e fragilità custodi di bellezza". Ne discutono don Eugenio Cavallo, sacerdote del Cottolengo, con don Beppe Pisano, parroco ed ex assistente ospedaliero, con la dottoressa Maria Grazia Obbili. Nel corso della serata interviene anche padre Alessio Ughetti, della comunità mariana Oasi della Pace.

La serata si conclude poi con un incontro con le "Giovani Marmitte". In tutte e tre le serate è prevista la celebrazione della Messa alle ore 19 presiedute rispettivamente da don Michele Saddi, don Enrico Murgia, padre Alessio Ughetti.