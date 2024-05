I campioni della raffa a Settimo San Pietro

Presentato in una conferenza stampa l’evento speciale della Federazione Italiana Bocce

Di: Redazione Sardegna Live

Nel weekend del 4 e 5 maggio, Settimo San Pietro sarà il palcoscenico di un evento speciale della Federazione Italiana Bocce, una manifestazione boccistica di Alto Livello, organizzata in collaborazione con la società ASD Comunale Settimo San Pietro, con la partecipazione dei migliori atleti della raffa nazionale.

L’evento è stato presentato questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Settimo San Pietro, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il Sindaco, Gianluigi Puddu, l’assessore allo sport, Stefano Atzori, il presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu e i dirigenti della società bocciofila organizzatrice.

“E’ certamente una grande soddisfazione ospitare un evento federale di così alto livello – è il commento del presidente FIB Sardegna, Gianluca Lilliu - il presidente federale De Sanctis ha fortemente voluto questa manifestazione in Sardegna, a testimonianza che il movimento boccistico sardo rappresenta una realtà attiva e di ottime prospettive. Per i nostri atleti sarà occasione di confronto con i migliori atleti del ranking di specialità e dimostrare il loro valore. Possibilità che vorremmo sempre possibile ma che, purtroppo, è nei fatti limitata dagli elevati costi dei trasporti da e per l'isola. È il primo appuntamento di un anno nel quale il Comitato Regionale è chiamato ad organizzare anche il World Boccia Challenge, che si terrà ad Olbia dal 29 settembre al 08 ottobre e la finale del Circuito Juniores Prestige dal 26 al 27 ottobre a Isili e Gergei”.

Il Sindaco Gianluigi Puddu, nel ringraziare la Federazione Italiana Bocce e il presidente Lilliu per aver individuato Settimo San Pietro per una manifestazione di così alto rilievo, ha sottolineato come l’evento sarà certamente una importante vetrina nazionale per il territorio e per il movimento dello sport bocce in Sardegna, una disciplina ormai consolidata negli anni a Settimo San Pietro, grazie ad un impianto sportivo adeguato alle competizioni di alto livello e all’attività portata avanti dalla società bocciofila ASD Comunale Settimo, protagonista di diverse collaborazioni negli anni, ultima quella con i ragazzi disabili che sono stati avviati al gioco delle bocce.

Anche la presidentessa della società organizzatrice, Francesca Lecca, ha ringraziato il Comitato Regionale FIB Sardegna per l’opportunità concessa “siamo lieti e orgogliosi di poter ospitare un weekend boccistico che vedrà impegnati i più forti campioni nazionali dello sport delle bocce – ha detto Francesca Lecca - uno sport ancora poco conosciuto e praticato non solo da anziani ma da tanti giovani e giovanissimi”.

Sabato 4 maggio, la manifestazione sarà aperta da una competizione riservata alla categoria femminile e agli under 18, nella spettacolare specialità del Tiro di Precisione, nella quale saranno impegnate campioni e campionesse italiani e mondiali. Tra le 8 atlete senior, sono state convocate anche le atlete sarde, Sara Ara (Sacro Cuore Sassari) e Giorgia Trudu (ASD Serramanna).

Tra gli under 18, saranno diversi gli atleti sardi: tra le ragazze, Ginevra Massidda (Marghine Borore) e Giorgia Piras (SOMS Oristano), tra i ragazzi Riccardo Mereu (SOMS Oristano), Thomas Paderas (Marghine Borore) e Gianluca Paderi (CB Sanluri).

A seguire, è prevista la Parata dei Campioni, dove saranno protagonisti i primi 22 atleti della classifica ranking 2024, con due wild card che la società organizzatrice ha destinato a Roberto Moi (Boville) e Ferdinando Paone (MRA CB Cagliari).

Alla parata parteciperanno Luca Viscusi, Mattia Visconti, Luca Santucci, Marco Principi, Gian Luca Manuelli, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni, Daniel Palazzi, Giuseppe D’Alterio, Andra Cappellacci, Marco Di Nicola, Mirko Savoretti, Federico Alimenti, Davide Paolucci, Leonardo Stacchiotti, Gianluca Formicone, Mirko Bassi, Marco Luraghi, Jacopo Gaudenzi, Cristian Maugeri, Silvano Girolimini, Cossu Pierpaolo, Roberto Moi e Ferdinando Paone.

Nella giornata di domenica 5 maggio si svolgerà la gara Major, riservata alla categoria A, il “Trofeo Città di Settimo MRA Multiservice”, con i migliori individualisti in Italia che assicureranno una spettacolare giornata di bocce agli appassionati che arriveranno da tutta la Sardegna ed anche agli spettatori che assisteranno all’evento in diretta streaming.