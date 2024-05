A Pattada una begonia contro la leucemia e in favore della Astafos Odv

La manifestazione benefica è in programma i prossimi 11 e 12 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato 11 maggio, alle 16.30 presso l’ex Cinema Santa Croce, a Pattada, si terrà la manifestazione benefica “Una begonia contro la leucemia e in favore della Astafos Odv”, organizzata da Elisa Demela e famiglia coadiuvati dall’Azione Cattolica con il Patrocinio del Comune di Pattada

Sabato 11 e domenica 12 maggio i volontari dell’Azione Cattolica venderanno in tutte le piazze di Pattada 280 begonie, acquistate da Supermercati Sole Discount srl: tutto il ricavato andrà alla Astafos Odv.

Alla presentazione parteciperanno il presidente di Astafos Odv, Dott. Ugo Mancini, che presenterà l’associazione e parlerà delle attività su «La Casa lontano da Casa», la manager Casa di Astafos Odv Maria Mura che parlerà degli aspetti organizzativi di una casa d'accoglienza, il Prof. Claudio Fozza, Responsabile dell’Istituto di Ematologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che terrà un intervento su «I nuovi orizzonti terapeutici in onco-ematologia. Aspetti di manifestazione e cura delle leucemie», la dottoressa Sabina Bellu, infermiera specialista nel rischio infettivo della Asl di Sassari che parlerà di «Rischio infettivo nel paziente onco-ematologico in trattamento chemioterapico e post-trapianto».

Di valutazione e strategie nutrizionali nel paziente onco-ematologico parleranno la dottoressa Giulia Arminu, biologa nutrizionista in formazione specialistica in Scienze dell’alimentazione (Uniss), la dottoressa Eleonora Brandoli e il dottor Fabio Serra, medici in formazione specialistica in Scienze dell’alimentazione (Uniss). Interverrà anche Valentino Piras, responsabile della rete dei parrucchieri abilitati alla consegna delle parrucche classificate presidi sanitari.