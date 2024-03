Capanno in fiamme ad Alghero, auto a fuoco a Pattada

Vigili del fuoco in azione nella notte. Allarme ad Alghero: nella struttura alcune bombole di gpl

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 22:30 di ieri, 23 marzo, la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero è intervenuta in città, in località La Pussetta, per l'incendio di un capanno adiacente ad una abitazione. All'interno della struttura interessata dall'incendio vi erano bombole di gpl e attrezzi vari. Nelle vicinanze anche un serbatoio di gpl interrato.

La squadra del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza del bombolone e delle bombole di gpl, per poi estinguere l’incendio. L’intervento si è concluso dopo un’accurata bonifica all'1.30. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Intorno alle 22:30, la squadra del Distaccamento di Ozieri è intervenuta invece a Pattada, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di Santa Sabina, dove un'autovettura era avvolta dalle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche i Carabinieri.