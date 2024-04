Un’altra auto in fiamme nella notte a Olbia

Circa venti le auto date alle fiamme negli ultimi mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora una notte di fuoco a Olbia e ancora in fiamme un’auto, la ventesima nel giro di pochi mesi. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 in via Ghiberti.

Le fiamme hanno avvolto in poco tempo un’auto parcheggiata e il rapido intervento della squadra dei Vigili del fuoco ha quantomeno limitato i danni. Sulle case sono in fase gli accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.