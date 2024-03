A “C’è posta per te” padre e figlio di Sant’Antioco

Il genitore chiede perdono per essersene andato di casa

Di: Alessandra Leo

Nella puntata di ieri, sabato 9 marzo, a “C’è posta per te” la storia di una famiglia di Sant’Antioco.

Gianmarco, 3 figli da un precedente matrimonio durato 22 anni, ha chiesto perdono a Francesco, suo figlio maggiore con cui non ha rapporti da 5 anni.

A chiamare la trasmissione Rosy, la nuova compagna dell’uomo, stanca di vedere Gianmarco disperato per l’atteggiamento di Francesco.

La conduttrice Maria De Filippi racconta che negli ultimi 4 anni di matrimonio, Francesco e sua moglie non fanno che litigare, così su Facebook lui conosce Rosy, una donna di Firenze con cui intraprende una relazione dopo aver lasciato la moglie e parlato con i figli.

Inizialmente Francesco sembra impassibile, ma per i successivi 5 anni, sia dal vivo che al telefono, si dimostra sempre più freddo e distaccato nei confronti del padre, soprattutto perché Gianmarco, trasferitosi in Toscana per vivere con la nuova compagna e per lavorare lì, non manda tutti i mesi i soldi che dovrebbe per il mantenimento dei 3 figli.

Durante l’ultima telefonata fatta, il padre viene a sapere che in casa il frigorifero è vuoto e non hanno da mangiare. Gianmarco si sente così sempre più in colpa e soffre visibilmente, in particolar modo perché Francesco ha interrotto definitivamente i rapporti con lui.

Il giovane accetta comunque di andare in studio e parlare con suo padre, ma si dimostra molto deciso a non cambiare opinione. Il genitore ammette più volte di aver sbagliato, lasciandolo solo con i fratelli più piccoli e in un’età in cui inevitabilmente avrebbe avuto bisogno di una figura paterna, “Ricordati che un padre ce l’hai e ti ama”, ma Francesco alla fine decide di non aprire la busta.

“Ho capito che davanti a un frigorifero vuoto non puoi provare amore per un padre”, dice Francesco a Maria e spiega che momentaneamente ha scelto di non riabbracciare il genitore, ma potrebbe capitare in futuro, è troppo grande il dolore e ora ha ancora bisogno di tempo per digerirlo e perdonare.