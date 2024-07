Bimba dimenticata in auto dal padre, muore dopo ore sotto il sole

Quando l’uomo è tornato dove aveva parcheggiato, si è reso conto della tragedia e ha chiamato i soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Una tragedia straziante è avvenuta questo pomeriggio a Marcon, in provincia di Venezia. Una bimba di appena un anno è morta dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore.

Secondo una prima ricostruzione la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, si è reso conto della tragedia e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: nonostante la bimba sia stata portata al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare. L’azienda sanitaria locale sta assistendo psicologicamente i genitori, disperati e sotto choc, e ha spiegato di non poter dare ulteriori dettagli, a tutela della famiglia.