Paura nella notte a Tula, auto incendiata e famiglia intossicata

Una persona finita in pronto soccorso. Indagano i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un’auto è stata completamente divorata dalle fiamme la scorsa notte a Tula, in via Angioy, e la famiglia del proprietario che abita nella casa accanto alla quale era parcheggiata la vettura, è rimasta intossicata dai fumi, tanto che uno dei componenti è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

L'incendio è scoppiato intorno alle 4:00, le fiamme hanno avvolto e distrutto l'auto e l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ozieri ha impedito che il fuoco si propagasse all'abitazione vicina.

Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, per stabilire se possa trattarsi di un atto doloso. Il proprietario dell'auto è un pensionato incensurato e non ha riferito alcun sospetto.