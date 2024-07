Cagliari, scooter travolge una famiglia: gravi padre e bimbo

Grave incidente ieri notte a Cagliari dove, nei pressi di viale Poetto, un'intera famiglia è stata travolta da uno scooter

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente ieri notte a Cagliari dove, in viale Campioni d'Italia, nei pressi di viale Poetto, un'intera famiglia composta da padre, madre e due figli è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze del 118. Il padre , trasportato subito all'ospedale Brotzu, risulta essere in gravi condizioni, in codice rosso anche un bambino di sei anni , ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia locale: ancora da chiarire alcuni aspetti della dinamica del sinistro.