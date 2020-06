Ex Carabiniere tiene in ostaggio un 80enne e la figlia malata per 7 ore: è in stato di fermo

Un episodio assurdo, conclusosi solo a tarda notte

Ha tenuto in ostaggio per tutta la sera un 80enne e una figlia malata di 43 anni: l’autore del gesto è un ex Carabiniere 59enne, originario di Roma, che ieri pomeriggio ha fatto irruzione (con una scusa) nell’abitazione in via Lepanto, a Oristano.

L’uomo, una volta all’interno della casa, ha chiamato il 113 e ha detto di essere perseguitato dalla mafia: c'è stata anche una violenta colluttazione, l'ex militare aveva due coltelli e ha colpito un militare delle forze dell'ordine.

Dopo estenuanti trattative per cercare di dissuaderlo dall’azione, fortunatamente l’anziano è riuscito a far passare la da sotto la porta la chiave che ha consentito ai poliziotti e carabinieri di accedere all’interno e immobilizzare il 59enne: successivamente è stato accompagnato al San Martino ed è tuttora in stato di fermo.