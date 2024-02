Vedono i Carabinieri e si disperdono: 18enne in manette a Siliqua

La pattuglia di turno alla stazione ferroviaria aveva notato un gruppo di giovani che si è disperso al passaggio dei militari

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato durante la scorsa notte a Siliqua , per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 18enne del luogo, studente, incensurato.

La pattuglia di turno presso la stazione ferroviaria, passando, ha notato un gruppo di giovani che si è disperso al passaggio dei militari. L'ultimo ad allontanarsi è stato proprio il giovane poi arrestato, che è stato visto lanciare qualcosa in un angolo nascosto.

Gli uomini dell'Arma hanno recuperato ciò che era stato buttato, risultato essere poi una bustina di cellophane con 5 grammi di marijuana all'interno . A questo punto hanno anche effettuato una perquisizione nell'abitazione del ragazzo dove hanno trovato altri 27 grammi della stessa sostanza, un "tocco" di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico utilizzato per il taglio dello stupefacente e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della canapa.

Il 18enne è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.