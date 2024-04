Carabinieri morti a Salerno, 31enne positiva ad alcol e cocaina

La donna si trovava alla guida del Suv che ha provocato l’incidente mortale

Di: Redazione Sardegna Live

Risultata positiva ad alcol e cocaina la 31enne alla guida del Suv che ha provocato l’incidente mortale a Salerno, travolgendo l’auto di servizio in cui si trovavano il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l‘appuntato scelto Francesco Ferrero, di 27, entrambi di origine pugliese, deceduti a causa del terribile schianto.

Un terzo militare, il maresciallo 29enne Paolo Volpe è rimasto invece gravemente ferito, mentre un uomo di 75 anni, a bordo di una seconda vettura colpita dal Suv, si trova ora in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, i carabinieri stavano attraversando un incrocio svoltando a sinistra quando l’auto guidata dalla 31enne, proveniente dal versante opposto, li ha travolti in pieno per poi scontrarsi con la terza auto guidata dall’anziano.

La 31enne si trovava nel Suv con una ragazza 18enne, entrambe ferite in modo lieve, e in ospedale è stata sottoposta ai test su alcol e droga e la positività alla cocaina dovrà essere confermata da un controesame.

La donna ha dei precedenti; era da poco tornata in libertà dopo una condanna per traffico di droga, in cui era coinvolta nel 2019; ora è indagata per omicidio stradale.