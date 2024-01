Incidente mortale in Gallura. Esce di strada e si ribalta sulla SS 447

Inutili i soccorsi, il conducente è morto sul colpo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale nella notte sulla SS 447, al km 26. Una Punto bianca, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada impattando su un muretto di cinta al lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno estratto il conducente incastrato nell’auto. Inutili i soccorsi del personale del 118. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto i carabinieri e la polizia.

IN AGGIORNAMENTO